Parteien Schnieder will CDU-Spitzenkandidat bei Landtagswahl werden

CDU-Landtagsfraktionschef Gordon Schnieder will nicht nur Parteichef, sondern auch Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2026 werden. Wenn ihn die Partei beim Landesparteitag im September wie geplant zum rheinland-pfälzischen CDU-Chef wähle, „werde ich mich auch um die Spitzenkandidatur bewerben“, kündigte der 48-Jährige am Freitag im SWR-Sommerinterview in Mainz an.