Oppositionsparteien Schnieder vor Wahl als Vorsitzender und Spitzenkandidat

Der designierte CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026, Gordon Schnieder, will nach seiner Wahl im Land unterwegs sein und sich bekanntmachen. Als Generalsekretär habe er bisher an rund 200 Abenden im Jahr in die Partei hineingewirkt, nach seiner Wahl wolle er genauso aktiv bleiben, dann aber Menschen treffen und mit ihnen ins Gespräch kommen, sagte Schnieder, der auch Landtagsfraktionschef in Mainz ist.