Wahlen Schnieder und Baldauf informieren über Aufstellung der CDU

Es geht aber auch um das Abschneiden der CDU bei den Europa- und Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag. Bei der Europawahl wurde die CDU in allen zwölf kreisfreien Städten und allen 24 Landkreisen stärkste Partei. Wie sie bei den Kommunalwahlen abschnitt, ist noch nicht endgültig ausgezählt. Die CDU hat dabei aber traditionell in Rheinland-Pfalz die Nase vorn, die SPD äußerte sich bereits unzufrieden über ihre Ergebnisse insgesamt.