Wahlen Schnieder ist neuer CDU-Fraktionschef: Martin neuer Vize

Der 55 Jahre alte Baldauf, der zuletzt seit 2018 Fraktionschef war und das Amt auch schon von 2006 bis 2011 inne hatte, bleibt Landeschef der CDU. Diesen Posten hatte er erst im März 2022 von Julia Klöckner übernommen. Die Trennung beider Ämter galt in der CDU als ein Grund für die Wahlniederlage 2021. Es war seinerzeit die siebte Niederlage der CDU bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in Folge, 2021 fuhr sie mit Baldauf mit 27,7 Prozent das schlechteste Ergebnis ein. Dennoch bestätigte ihn seinerzeit die Fraktion anschließend in einer Wahl als Vorsitzenden.