Migration Schnieder für Grenzkontrollen an Schleuserrouten

Der designierte rheinland-pfälzische CDU-Chef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Gordon Schnieder, ist für Grenzkontrollen an den Schleuserrouten und ein konsequentes Zurückweisen an den deutschen Grenzen. „Die Grenzkontrollen zu den Schleuserrouten, die immer noch über Polen und Tschechien gehen und die Schweiz, müssen aus meiner Sicht zwingend aufrechterhalten werden“, sagte Schnieder im Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.