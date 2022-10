Projekt : Schnelle Hilfe für Kulturgüter nach Katastrophen

Mainz Erstretter für verschmutztes Kulturgut sollen möglichst schnell im Katastrophengebiet sein. Das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz hat dazu mit Unterstützung des Auswärtigen Amts ein einzigartiges Projekt entwickelt.

Restauratorin Melanie Lewalter schaut durch ein Mikroskop und reinigt mit Weizenstärke aus einem Sandstrahlgebläse eine verrußte römische Keramikscherbe. Die Druckluft für das Gebläse erzeugt ein zusammensetzbarer Kompressor mit Staubfilter. Die Trockenreinigungsstation ist auf einem 1,10 Meter mal 70 Zentimeter großen, rollbaren Tisch aufgebaut, der sich gut transportieren lässt und mit einem einzigen Schraubenzieher aufgebaut werden kann. Der Modultisch mit spezialisierter Funktion ist das Kernstück des am Römisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM) in Mainz entwickelten Projekts „KulturGutRetter“ - einem Mechanismus zur schnellen Hilfe für Kulturerbe in Krisensituationen.

Initialzündung des Projekts sei der Brand im brasilianischen Nationalmuseum in Rio 2018 gewesen, berichtete Nowak-Lipps. Damals sei deutlich geworden, dass die gewünschte Hilfe für die Kulturgüter gar nicht geleistet werden konnte. Damit die „KulturGutRetter“ schnell im Katastrophengebiet sind, wird jeder der miteinander verbindbaren Tische in eine gut transportable und stapelbare Box gepackt.

Die Reinigung an den Modultischen mit ihren spezialisierten Funktionen sei so einfach, dass in den Katastrophengebieten auch Laien in die Restaurierung mit einbezogen werden könnten - angeleitet von Fachleuten. Nur so könnten überall auf der Welt vor Ort beschädigte Kulturgüter auch schnell genug erstversorgt werden. Möglichst innerhalb von 24 Stunden sollen die Kisten mit den zusammengeklappten Tisch-Modulen nach Möglichkeit am Katastrophenort sein.