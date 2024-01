Winterwetter Schneetreiben: Verkehr steht auf A3 stundenlang still

Schnee und Glätte haben in der Nacht zu Donnerstag auf der Autobahn 3 im nördlichen Rheinland-Pfalz zu kilometerlangen Staus und Stillstand geführt. Besonders zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef/Linz und Neustadt/Wied kam der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen zum Erliegen, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Lastwagen seien witterungsbedingt liegengeblieben, hieß es von der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Neuwied in der Nacht. „Teilweise sind die Lkw gerutscht, so dass die komplette Autobahn blockiert war und der Verkehr in Fahrtrichtung Köln zum Erliegen kam.“ Nach einer ersten Schätzung sei von etwa 2000 Menschen im Stau ausgegangen worden.