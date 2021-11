Schneepflüge und Salz bereit für Winter

Koblenz 57 Straßenmeistereien des Landes haben Streumittel eingelagert und Fahrzeuge für den Winterdienst in Rheinland-Pfalz gewartet. Sie sind für den Einsatz bereit.

In Rheinland-Pfalz kann der Winter kommen: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz hat 137.500 Tonnen Auftausalz geordert, um für Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Dies wird nach Einschätzung der Behörde genug sein. „Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre dürfte diese Menge zusammen mit den Restkontingenten aus dem letzten Winter und den Lagerbeständen auch einen stärkeren Winter abdecken“, teilte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit.

Als Winter definiert der Landesbetrieb mit Sitz in Koblenz den Zeitraum zwischen der ersten Streuung - meist im Oktober oder November - und Ende April. In der Regel beginnt er also deutlich vor dem kalendarischen Winterbeginn am 21. Dezember.