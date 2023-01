Verkehr : Schneefall führt zu Unfällen: Eifel besonders betroffen

Neuschnee bedeckt ein Vorfahrtsschild und einen Wegweiser. Foto: Uwe Lein/dpa/Symbolbild

Bitburg/Trier Schneefall hat am Freitag in Teilen von Rheinland-Pfalz zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen und Verkehrsbehinderungen geführt. Die Polizei in Bitburg sprach am Abend von einem „Verkehrschaos“ in der Eifel: Innerhalb weniger Stunden seien den Beamten in Bitburg am Nachmittag 25 Unfälle gemeldet worden.

Ein Sprecher berichtete von querstehenden und liegengebliebenen Fahrzeugen, auch auf Autobahnen, und entsprechenden Behinderungen. Ein Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt, als er sich im Bereich der Auffahrt Bitburg der Autobahn 60 mit seinem Fahrzeug überschlug.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier berichtete ebenfalls von zahlreichen Unfällen oder zeitweise blockierten Straßen. „Blechschäden haben wir jede Menge“, sagte er. Auch die Polizei in Kaiserslautern meldete in ihrem Bereich witterungsbedingte Unfälle. Meist sei es bei Blechschäden geblieben. Das Polizeipräsidium in Koblenz registrierte am Freitagnachmittag binnen weniger Stunden rund 80 Verkehrsunfälle. Es sei aber noch unklar, ob alle witterungsbedingt gewesen seien, sagte ein Sprecher.

(dpa)