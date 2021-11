Schneedecke taut am Dienstag und Mittwoch

Tauender Schnee bedeckt eine Straße. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild

Offenbach Auf den ersten Schneefall in Rheinland-Pfalz und im Saarland folgt Tauwetter. Am Montag gebe es in höheren Lagen im Land noch Dauerfrost, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

In der Nacht könne es dann auch in tieferen Lagen schneien. Mit fünf bis zehn Zentimeter Schnee sei im Bergland zu rechnen. Am Dienstag geht der Schneefall im Laufe des Tages in Dauerregen über. Am Mittwoch werde es sogar noch milder mit Temperaturen zwischen acht und zehn Grad. An beiden Tagen warnt der DWD zudem vor stürmischen Böen.