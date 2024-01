A6 zeitweise gesperrt Schnee und Glätte sorgen für Unfälle

Im Norden geriet ein 38-Jähriger am Montagmittag im Westerwald auf einer Bundesstraße bei Sörth (Kreis Altenkirchen) mit seinem Wagen auf schneebedeckter Fahrbahn auf die Gegenspur und krachte frontal in einen entgegenkommenden Pkw, wie die Polizei in Altenkirchen mitteilte. Der 38-Jährige starb noch an der Unfallstelle, die 63 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.