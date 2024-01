Verkehrsbehinderungen Schnee und Glätte sorgen für Unfälle und Bus-Probleme

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Remmesweiler bei St. Wendel wurden fünf Menschen, darunter der Fahrer, leicht verletzt. Der Bus war bei Glätte in eine Hauswand gerutscht, hieß es. Auf der Anfahrt zur Unfallstelle geriet demnach auch ein Streifenwagen ins Rutschen und prallte in eine Mülltonne. Auf der Autobahn 6 bei St. Ingbert kam es laut Polizei zu einem Unfall mit einem Lastwagen. Im Bereich St. Wendel gab es zudem mehrere Gefahrenstellen durch querstehende Lkw.