Schnee und Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Autos fahren während eines Gewitters auf einer mit Graupelkörnern bedeckten Straße. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild.

Mainz/Saarbrücken Am Aschermittwoch erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland stürmisches Wetter mit Schnee und Glätte. Vor allem oberhalb von 400 Metern könne es zu Neuschnee kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit.



Auch Graupelschauer seien möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad. Aus Westen wehten starke Böen. Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen.