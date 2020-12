Schnee, Regen und zunehmend stürmisch

Zwei Ausflügler stehen auf dem verschneiten Gipfelplateau des Großen Feldbergs. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Offenbach Die Niederschläge lassen an den Weihnachtstagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst etwas nach und es wird zum Wochenende hin stürmisch. Am Freitag schauert es örtlich, im Bergland kommt noch Schnee herunter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte.

Während es in tiefen Lagen bis zu sechs Grad werden, sind im Bergland maximal drei Grad drin.