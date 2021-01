Wetteraussichten : Schnee in Rheinland-Pfalz und im Saarland ab Samstag

Mehrere Schneemänner sind auf einer Wiese in der Nähe des Wintersportgebiets am Erbeskopf aufgebaut. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Offenbach Dauerfrost, Schnee und kalte Temperaturen: Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird winterlich.

Vor allem in den Nächten könne es durch Überfrieren, Reif oder Schneegriesel sehr glatt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Am Freitag sei es demnach noch wechselnd bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei - bei maximal minus eins bis plus zwei Grad. Örtlich sei allerdings leichter Schneefall nicht auszuschließen.