Schnakenjäger am Rhein erhalten dritten Hubschrauber

Eine Mücke saugt Blut aus dem Arm eines Mannes. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Speyer Für ihren Kampf gegen Stechmücken erhalten die Schnakenjäger am Rhein einen dritten Hubschrauber. „Im Moment wird er in Kalifornien zusammengebaut, nach der Überprüfung, dem Transport und der Genehmigung ist er einsatzbereit“, sagte Norbert Becker vonder Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage(Kabs) am Donnerstag in Speyer.

Er sprach von „frühestens sechs Wochen“. Viele Brutstätten können nur aus der Luft bekämpft werden.

Die Kabs verfügt bereits über zwei Helikopter, die zuletzt aber eine Zeit lang gleichzeitig defekt waren - ein Einsatz war damit unmöglich. Das neue Fluggerät gehöre formell einem Unternehmen, mit dem die Kabs eng zusammenarbeite, sagte Becker. Über den dritten Hubschrauber hatte zuvor auch „Die Rheinpfalz“ berichtet.