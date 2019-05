Schnakenbekämpfer rechnen mit mehr Mücken am Rhein

Eine Schnake (Tipulidae) sitzt auf einer Fensterscheibe. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild.

Karlsruhe/Speyer Nach dem Ausfall von zwei Hubschraubern soll die Schnakenbekämpfung am Rhein bald wieder voll aufgenommen werden. Die jüngste Generation der stechenden Insekten sei aber bereits verpuppt, so dass eine Bekämpfung nicht mehr möglich sei, teilte am Freitag die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mit.

In den nächsten vier bis sechs Wochen werde es daher entlang der Rheinauen mehr Mücken geben als gewohnt.

Bei der nächsten Hochwasserwelle sollen wieder Hubschrauber zur Verfügung stehen. Der Wissenschaftliche Direktor der Kabs, Norbert Becker, dankte den vielen freiwilligen Helfern, die in den vergangenen Tagen die Arbeit der Schnakenbekämpfer unterstützt hätten.

Die Bürgermeister mehrerer Gemeinden hatten beim Innen- und Gesundheitsministerium um Hilfe gebeten, um eine Schnakenplage abzuwehren. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung forderte sogar den Einsatz der Bundeswehr. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, die Behörden hätten sich am Freitag bei einer Telefonkonferenz abgestimmt. Die Lage sei nicht dramatisch.