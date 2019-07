Schmuckstück der Rheinromantik saniert: Klimawandel spürbar

Koblenz Die enge Besucherkasse erinnert an die 1960er Jahre und Bücher zum Schloss haben nur auf einem Tisch im Freien Platz. Zinn-Dach und Statik sind marode. Die benachbarte Außenmauer ist mit Netzen gesichert: Das Torwächterhaus - Entreé zum Sommerschloss Stolzenfels des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV.

- ist sanierungsbedürftig. Rund 2,7 Millionen Euro hat die Landesregierung für diesen fünften Bauabschnitt an dem hellgelben Prachtbau bewilligt. Das sagte Baustaatssekretär Stephan Weinberg (SPD) am Freitag bei einem Rundgang durch das Schmuckstück der Rheinromantik, das zum UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal gehört.

An historischem Mauerwerk kann nur in den frostfreien Monaten gearbeitet werden, und viele Arbeiten könnten nur bei schönem Wetter ausgeführt werden, sagte Projektleiterin Jutta Arend. Auch deshalb brauche eine grundlegende Sanierung in der Regel mehrere Jahre. Bei manchen Verfahren müsse auch mal ein Jahr abgewartet werden, wie sie auf das Wetter und die Umwelt reagierten, sagte Angela Kaiser-Lahme von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Der Klimawandel stelle die Fachleute zudem vor neue Herausforderungen.