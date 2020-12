Schmitt: Verzicht auf Ministeramt war kein Fehler

Mainz Ein Ministerposten in Mainz hätte die FDP-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Daniela Schmitt, in der Bevölkerung bekannter machen können. Doch um Bekanntheit gehe es ihr nicht, sagt sie.

FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt hält ihren Verzicht auf ein mögliches Ministeramt in der rheinland-pfälzischen Landesregierung nicht für einen Fehler. Politische Beobachter hatten es nach der Wahl von Volker Wissing zum Generalsekretär der Bundes-FDP im September für denkbar gehalten, das Wissing sein Amt als Wirtschaftsminister abgibt und Schmitt seine Nachfolgerin wird, um in der Bevölkerung bekannter zu werden. Doch Wissing blieb Minister. „Wir haben damals die Situation mit allen Argumenten abgewogen und sind gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen“, sagte die Wirtschafts-Staatssekretärin der Deutschen Presse-Agentur.

„Natürlich hat Corona die Situation noch einmal verändert“, sagte Schmitt. „Präsenz-Veranstaltungen gibt es weniger - unabhängig davon, ob ich Ministerin oder Staatssekretärin bin.“ Zudem sei es in einer Krisensituation auch wichtig, dass man in einem vertrauten, bewährten Team diese Herausforderungen anpacke. „Das machen wir seit Jahren Seite an Seite“, fügte sie hinzu. „In der Corona-Pandemie geht es mir auch nicht um meine Bekanntheit. Mein Job ist es, gemeinsam mit dem Minister unsere Wirtschaft durch die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu bringen“.