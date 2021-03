Schmitt rechnet mit Fortsetzung der Koalition

Daniela Schmitt (FDP), FDP-Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Berlin/Mainz Die rheinland-pfälzische FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt rechnet nach der Landtagswahl mit einer Fortsetzung der gemeinsamen Koalition mit SPD und Grünen in Mainz. „Wir haben eine solide Regierungsbilanz vorweisen können und in der Ampel gut und verlässlich zusammengearbeitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Jetzt gilt es, mit dem Ergebnis zu schauen, welche Inhalte wir umsetzen können“, sagte sie am Montag in Berlin in einer Bilanz der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Es sei den Liberalen wichtig, „die angefangene, umgesetzte Politik der letzten Jahre fortzusetzen“.

Als Schwerpunkte der FDP in dem Bundesland nannte Schmitt unter anderem Innovation, Forschung und Entwicklung. „Wenn ich sowohl zurückblickend als auch vorausschauend eine Überschrift dieser Ampel geben sollte: Es geht sowohl ökonomisch als auch ökologisch.“ Dieser Spannungsbogen ziehe sich durch das Regierungshandeln in Mainz. „Das könnte und sollte wieder eine Vision für eine mögliche Fortsetzung des Ampelbündnisses sein.“ Die FDP schaue jetzt, was die Gespräche und Verhandlungen der nächsten Tage und Wochen mit sich bringen.

Dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge erreichte die FDP in Rheinland-Pfalz 5,5 Prozent (2016: 6,2). Sollte die Partei an der Regierung in Mainz bleiben, möchte die Staatssekretärin gerne Wirtschaftsministerin und damit Nachfolgerin ihres Parteikollegen Volker Wissing werden. Wissing zieht es seit seiner Berufung zum Generalsekretär der Bundes-FDP eher auf die Berliner Bühne.