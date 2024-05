Ministerin Schmitt: Müssen mehr Wagniskapital in die Fläche locken

Schmitt war Anfang Mai gemeinsam mit einer Gruppe an Start-up-Gründern für vier Tage in New York unterwegs. Dort nahm sie unter anderem an einer sogenannten Pitch-Night teil, bei der sich Gründer möglichen Geldgebern präsentieren konnten, und besuchte einige bereits in den USA etablierte Unternehmen aus Rheinland-Pfalz in der US-Metropole.