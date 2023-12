Agrar Schmitt kritisiert geplante Kürzungen: Bauern demonstrieren

Die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt sieht dringenden Änderungsbedarf bei den vom Bund vorgelegten Kürzungsvorschlägen für die Landwirtschaft. Die FDP-Politikerin appellierte an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), seine nach ihrer Auffassung überraschenden Kürzungsvorschläge zu überarbeiten. „Wir können nicht wieder und wieder bei der Landwirtschaft kürzen“, sagte Schmitt am Donnerstag in Mainz. „Wir brauchen unsere regionale Landwirtschaft für gute Lebensmittel, für kurze Lieferwege sowie zur Versorgung einer wachsenden Bevölkerung.“ Die Landwirtschaft stärke ländliche Regionen.