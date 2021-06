Schmitt: Gutes Verhältnis im Frauen-Trio an der Spitze

Daniela Schmitt (FDP) steht in der Staatskanzlei. Foto: Andreas Arnold/dpa Pool/dpa

Mainz An der Spitze der rheinland-pfälzischen Regierung stehen drei Frauen: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Diese Art von Frauen-Power in Mainz ist 2021 keine Alltäglichkeit, wie der Blick in andere Landeshauptstädte zeigt.

„Es ist sicherlich für den einen oder die andere etwas Besonderes, dass die Ampelkoalition von drei Frauen geführt wird“, sagte Schmitt der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen uns aber dahin entwickeln, dass das nichts Besonderes mehr ist. Es zeigt, dass Frauen in Führungspositionen in Rheinland-Pfalz gelebte Normalität sind.“

Auf die Frage nach der Zusammenarbeit und den Umgang der Mainzer Spitzenpolitikerinnen miteinander antwortet die neue Ministerin, es komme immer auf die handelnden Personen und die jeweiligen Persönlichkeiten an. Nach ihrer Ansicht „arbeiten Frauen durchaus sehr stark dialogorientiert“. Das rot-grün-gelbe Trio kenne sich schon seit einigen Jahren - auch das mache die gute Zusammenarbeit aus. „Wir sind alle drei per Du“, erzählt Schmitt. „Frau Dreyer und ich kennen uns auch schon viele Jahre über die vergangene Legislatur hinaus.“ Vor ihrem Wechsel an die Spitze des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau war die 48-jährige Rheinhessin fünf Jahre lang Staatssekretärin in dem Ressort.