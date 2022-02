Schmitt: Bundes-Förderprogramm für Radwegeausbau verlängern

Daniela Schmitt (FDP), Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz, steht in der Staatskanzlei. Foto: Andreas Arnold/dpa Pool/dpa

Mainz Das Förderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ für den Ausbau des Radwegenetzes wird nach Darstellung von Verkehrsministerin Daniela Schmitt in Rheinland-Pfalz gut genutzt. „Aufgrund der häufig langen Vorbereitungszeiten von Radwegevorhaben für Planung, Baurechtsbeschaffung, Antragstellung und Ausschreibung ist die Frist bis Ende 2023 aus Sicht der Landesregierung (aber) zu kurz bemessen“, schreibt die FDP-Politikerin in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion.

Darin listet die Ministerin rund 25 bewilligte Projekte auf, darunter ein Fahrradparkhaus in Koblenz sowie Radwegbrücken in Koblenz und Puderbach, den Ausbau mehrerer Radwege im Land sowie die Anschaffung von Abstellanlagen und Fahrradboxen in mehreren Kommunen.