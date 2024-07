Verkehrsministerin Schmitt begrüßt Wegfall von Abgaben für Mosel-Binnenschiffer

Nach Angaben des Umweltbundesamtes stoßen Binnenschiffe im Vergleich zu 40-Tonnen-Lkw weniger Treibhausgase aus und haben so insbesondere für den Klimaschutz Vorteile. In der Luftschadstoffbilanz ist der Transport per Binnenschiff demnach allerdings schlechter als per Lkw.