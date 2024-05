Bundesliga Schmidt glaubt an Europapokal-Chance

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim glaubt nach dem nahezu feststehenden Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga an die Chance, sich mit seiner Mannschaft direkt nach dem Aufstieg für den Europapokal zu qualifizieren. „Wir werden alles probieren, um am Ende die bestmögliche Platzierung zu haben. Wenn das einer dieser Plätze beinhaltet, dann melden wir den Verein nicht ab und sagen, dass wir das nicht wollen“, sagte der Coach am Freitag. „Dann nehmen wir das so an und können uns auch mega freuen. Wir beschränken uns nicht im Kopf.“