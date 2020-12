Schmallenberg-Virus bei Lämmern in Westpfalz nachgewiesen

Koblenz Bei zwei Lämmern in der Westpfalz ist das Schmallenberg-Virus nachgewiesen worden. Der für Menschen ungefährliche Erreger ruft bei Lämmern und Kälbern schwere Missbildungen hervor, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz in Koblenz am Mittwoch mitteilte.

Betroffen seien in der Westpfalz zwei totgeborene Tiere. Der aktuelle Nachweis zeige, dass das Virus weiter in der rheinland-pfälzischen Nutztierpopulation kursiere.