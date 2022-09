Forschung : Schlüsselübergabe für Leibniz-Zentrum: Aus RGZM wird LEIZA

Mainz Schlüsselübergabe am Mainzer Forschungsmuseum für Archäologie: Damit beginnt eine neue Ära für die 1852 gegründete Einrichtung. Dazu gehört auch ein neuer Name.

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) in Mainz heißt von 2023 an Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA). Das RGZM benenne nur einen kleinen Ausschnitt der Bandbreite der Forschung der Institution und bilde die Zugehörigkeit zur Leibniz-Gemeinschaft nicht ab, erläuterte Generaldirektorin Alexandra Busch am Mittwoch den Namenswechsel nach 170 Jahren. „Wir arbeiten auf drei Kontinenten mit 2,6 Millionen Jahren.“

Der Umzug aus dem Kurfürstlichen Schloss in den nach sieben Jahren Bauzeit fertiggestellten Neubau soll am 4. Oktober beginnen und bis zum Jahresende abgeschlossen sein. „Die eigentliche Arbeit für die Mitarbeitenden fängt jetzt erst richtig an“, sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch. Der SPD-Politiker nannte das neue Gebäude einen Meilenstein für das Institut und für die Stadt. Spätestens 2024 werde die Dauerausstellung zu sehen sein, sagte Hoch. Darin werde es um das „Zusammenleben“ gehen, „den Kitt, der uns als Gemeinschaft zusammenhält“, kündigte Busch an. „Es geht um das Menschsein, das Miteinander in der Gesellschaft.“