Schlossgarten „mit Weinstöcken recht lieblich bepflanzt“

Mainz Historiker legen erstmals eine umfassende Darstellung zur Residenz der Mainzer Erzbischöfe vor. Das Gebäude mit seiner wechselvollen Baugeschichte soll mit Bundeshilfe saniert werden.

Wer herrscht und regiert, will die eigene Bedeutung in einer stattlichen Architektur zeigen. Dies zeige sich beim Kurfürstlichen Schloss in Mainz genauso wie beim Bundeskanzleramt in Berlin, sagt der Kunsthistoriker an der Uni Mainz, Matthias Müller. Er ist einer von neun Autoren und Autorinnen, die im Anschluss an ein wissenschaftliches Kolloquium vor fünf Jahren in einem soeben erschienenen Sammelband zum ersten Mal die Geschichte des markanten Gebäudes am Rhein umfassend aufbereiten.