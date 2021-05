Schließung ohne Perspektive: Thermen im Stich gelassen

Bad Ems/Koblenz Dank sinkender Corona-Infektionszahlen zeigt die rheinland-pfälzische Landesregierung Öffnungsperspektiven für Gastronomie, Handel, Kultureinrichtungen, Tourismus und Sportstätten auf. Die Thermen spielen in der Diskussion um mögliche Lockerungen keine Rolle, was für Unverständnis bei Betreibern, Bäderverband und Wellness-Fans sorgt.

Thermen mit ihrem Angebot von Massagen, Wassersport-Gymnastik bis zu Reha-Kursen und Saunieren sind nach Angaben des Verbandes für die Heilbäder und Kurorte in Rheinland-Pfalz von zentraler Bedeutung. Das Infektionsrisiko dort sei aufgrund guter Hygienekonzepte sehr gering, was die Erfahrung des vergangenen Jahres belege. Thermen in anderen Bundesländern wie Hessen werden laut Orthen mit Schwimmbädern gleichgesetzt und können je nach Inzidenz demnächst öffnen. „Das führt zu einem Wettbewerbsnachteil für die Thermen und Bäderhäuser in Rheinland-Pfalz“, kritisierte er.