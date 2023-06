Schifffahrt Schleusen an Mosel und Saar werden ab Montag gewartet

Die Arbeiten an den Schleusen finden stets in Absprache zwischen Frankreich, Luxemburg und Deutschland statt. Die jeweiligen Zeiten der Schleusensperre seien bis 2035 bereits bekannt, damit sich der Güterverkehr und die Kabinenschifffahrt darauf einstellen könnten, sagte Münch. Die Mosel entspringt in den französischen Vogesen und mündet in Koblenz in den Rhein. Die Mosel zählt 28 Staustufen, davon liegen 10 in Deutschland und 2 im gemeinschaftlichen deutsch-luxemburgischen Hoheitsgebiet.