Schlechtes Beispiel: Fahrschüler wird Opfer von Unfallflucht

Kaiserslautern Noch vor seiner Führerscheinprüfung ist ein Fahrschüler in Kaiserslautern das Opfer einer Unfallflucht geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 17-Jährige am Montag mit seinem Fahrlehrer unterwegs, als sich das Fahrschulauto und ein entgegenkommender Lastwagen an den Außenspiegeln streiften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa