Schlaglöcher nach dem Winter: Es gibt noch viel zu tun

Mainz/Saarbrücken Die Minusgrade der vergangenen Wochen und der Wechsel von Frost und Tauwetter haben auf den Straßen im Südwesten Schäden hinterlassen. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden täglich Hunderte Schlaglöcher repariert.

uch wenn der Kalender auf Frühling steht: Für Entwarnung in Sachen Straßenzustand ist es noch zu früh, sagt der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM). Auch im April könne es noch zu Bodenfrost kommen, der neben der Glättegefahr in Einzelfällen auch die Straßenoberflächen beschädigen könne.

Aktuell werden Straßenschäden noch mit so genanntem Kaltmischgut aufgefüllt, um die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer kurzfristig zu gewährleisten. Erst danach würden die Ausbesserungsarbeiten mit Heißmischgut beginnen, so LBM-Sprecherin Birgit Küppers, „um die betroffenen Streckenabschnitte nachhaltig in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten“. Dieser Ausbesserung ist aufwendiger, aber haltbarer.