Großeinsatz Schlag gegen Mafia und internationalen Kokainhandel in NRW

Es werde gegen 35 Verdächtige ermittelt, 18 seien verhaftet worden, teilte das Landeskriminalamt in Düsseldorf am Mittwoch mit. Es bestehe der Verdacht, dass es sich bei einer am Mittwoch von den Behörden geschlossenen Eisdiele in Siegen um eine Geldwaschanlage und Unterschlupf der kalabrischen Mafia, der `Ndrangheta, gehandelt hat, sagte ein leitender Ermittler. Die zwei Geldgeber der Eisdiele seien in den internationalen Rauschgifthandel verstrickt.