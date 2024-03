Polizeiaktion Schlag gegen Kinderpornografie: 47 Durchsuchungen

Der Polizei im Saarland ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen die Verbreitung von Kinderpornografie gelungen. Bei mehreren Aktionen in den vergangenen drei Wochen seien 47 Wohnungen und Arbeitsstellen in 22 Städten und Gemeinden durchsucht worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Freitag in Saarbrücken mit. Dabei sei kinderpornografisches Material auf IT-Geräten, aber auch auf Ausdrucken sichergestellt worden. Insgesamt 533 Gegenstände würden nun ausgewertet.