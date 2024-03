Polizeiaktion Schlag gegen Geldautomatensprenger: Eine Festnahme

Insgesamt seien acht Wohn- und Geschäftsräume sowie Garagen in Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen am frühen Dienstagmorgen durchsucht worden - auch mit Sprengstoffspürhunden. Den Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz und Hessen seien monatelange Ermittlungen vorausgegangen.