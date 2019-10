Schlag gegen Cannabis-Anbau in Rheinland-Pfalz und Hessen

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild.

Mainz Den Anbau von Cannabis-Pflanzen in großem Stil haben Polizisten in Rheinland-Pfalz und Hessen aufgedeckt. Die Beamten durchsuchten drei Drogenplantagen bei Bad Kreuznach, Bad Dürkheim und Bad Hersfeld sowie Wohnungen von Verdächtigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zehn Personen zwischen 26 und 55 Jahren wurden bei dem Einsatz am Montag vorläufig festgenommen. Darunter befinden sich die mutmaßlichen Betreiber der Plantagen, Erntehelfer sowie ein Mainzer, der des Drogenhandels verdächtigt wird. „Das ist wirklich schon ne große Nummer“, sagte ein Sprecher der Polizei Mainz.

In den Gewächshäusern wurden mehr als 5000 Cannabis-Pflanzen und große Mengen an verkaufsfertigem Marihuana sichergestellt. Die Plantagen waren mit hochwertiger Technik wie Lampen, Lüftungsanlagen und Zeitschaltuhren ausgestattet. „Das ist so, als würde hier jemand versuchen, Orchideen zu züchten“, sagte der Polizeisprecher, der von organisierter Kriminalität sprach.