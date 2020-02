Schlägereien bei Karnevalsfeiern: Polizei rückt aus

Ein Blaulicht leuchtet an einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild.

Speyer/Andernach Die Polizei hat in Rheinland-Pfalz allerhand mit betrunkenen und aggressiven Narren zu tun gehabt. Bei Karnevalsfeiern im Land gab es am Samstag mehrfach schwere Schlägereien, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



In Speyer stritten sich demnach mehrere Männer „beim Urinieren“ auf einer Toilette, einer wurde in einen Schwitzkasten genommen. In Fernthal (Landkreis Neuwied) kam es zu mindestens zwei Prügeleien - einem 18-Jährigen und einem 33-Jährigen wurde einer Polizeisprecherin zufolge mit der Faust ins Gesicht geschlagen.