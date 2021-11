Schlägerei bei Halloweenparty in Speyer

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Speyer Bei einer Halloweenparty in Speyer ist es zu einer Schlägerei gekommen. Drei Menschen wurden bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Montag leicht verletzt, wie die Polizei in Ludwigshafen am Montag mitteilte.

Zunächst sei aus ungeklärten Gründen ein Streit zwischen einer dreiköpfigen Gruppe im Alter von 31 bis 35 Jahren und zwei weiteren Männern im Alter von 24 und 31 Jahren ausgebrochen. Bei den anschließenden Handgreiflichkeiten sei auch mit Gläsern und Bänken geworfen worden.

Eine ärztliche Behandlung der Verletzungen sei nicht nötig gewesen, hieß es weiter. Die Beteiligten erhielten einen Platzverweis. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.