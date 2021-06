Schlägerei an Badesee gemeldet: Polizei räumt Liegewiese

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Lambsheim Nach einer mutmaßlichen Schlägerei an einem Baggersee im Rhein-Pfalz-Kreis hat die Polizei das Gelände geräumt. Zeugen hatten in der Nacht zum Samstag eine Schlägerei zwischen 30 bis 40 Personen am Lambsheimer Weiher gemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Beim Eintreffen der Polizisten befanden sich etwa 300 Personen auf der Liegewiese, wie die Polizei mitteilte. Eine Schlägerei sei nicht mehr im Gange gewesen, „jedoch herrschte eine hochaggressive Stimmung und weitere Handgreiflichkeiten waren jederzeit zu befürchten“. Daher sei der gesamte Bereich des Lambsheimer Weihers von der Polizei geräumt worden. Dabei sei es auch zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der ein 23-Jähriger eine Kratzwunde an der Unterlippe erlitten habe. Den zweiten Beteiligten konnten die Beamten nicht ausfindig machen.