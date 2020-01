Prozess um Bluttat von Idar-Oberstein : Schizophrener Messermörder muss in die Psychiatrie

Schizophrener Messermörder muss in die Psychiatrie

Bad Kreuznach Nachdem er seine Mutter und einen Nachbarn erstochen hat, wird ein 32-jähriger Mann aus Idar-Oberstein dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Laut Urteil des Landgerichts Bad Kreuznach von Dienstag leidet der 32-Jährige seit Jahren an einer Schizophrenie und war zum Tatzeitpunkt schuldunfähig. Er war bereits seit der Tat in einem psychiatrischen Krankenhaus in Behandlung.