Schimmelpfennig zu Saibou: „Akzeptierter Teil des Teams“

Trier Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat keine Probleme mit einer Olympia-Teilnahme des umstrittenen Basketballers Joshiko Saibou. „Die Äußerungen waren damals nicht gut, aber er hat sich dafür inzwischen entschuldigt.

Auch Joshiko Saibou hat sich für Tokio qualifiziert, wurde wie alle Qualifizierten einem Integrity Check unterzogen und wird in Tokio nun unter Einhaltung aller Corona-Regeln als akzeptierter Teil des Teams Basketball an den Spielen teilnehmen können“, sagte Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission in Tokio und DOSB-Vorstand Leistungssport.