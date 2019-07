Schifffahrt bei Andernach nach Havarie wieder freigegeben

Andernach Nach der Havarie eines Güterschiffes ist der Rhein bei Andernach wieder für die Schifffahrt freigegeben. Dies teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Das Gütermotorschiff war am Dienstag im Stromhafen Andernach beim Beladen mit Lava in der Mitte durchgeknickt.

Von dpa

Die Schifffahrt war untersagt worden, um Sog und Wellenschlag bei dem Havaristen zu vermeiden, damit er nicht untergehe, so die Polizei.