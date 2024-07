Tourismus Schiffe bei „Rhein in Flammen“ schon lange ausverkauft

Insgesamt würden am Samstagabend beiderseits des Flusses beim Welterbe Oberes Mittelrheintal etliche tausend Besucherinnen und Besucher an den Ufern und in den Weinbergen erwartet. Die 24 Schiffe kommen laut Planung von unterschiedlichen Orten, formieren sich zum zweireihigen Konvoi und platzieren sich schließlich rund um eine Rheinfähre, von der nach fünf Feuerwerken das besonders farbenfrohe Abschlussfeuerwerk gezündet wird. Derweil sollen Burgen an den Ufern festlich illuminiert werden.