Schiff fährt sich auf Rhein fest: Schiffverkehr umgeleitet

Bingen Ein Schiff mit über 5000 Tonnen Kies an Bord hat sich am Sonntag auf dem Rhein festgefahren. Ein erster Versuch, den Schubverband freizuschleppen, sei am Abend gescheitert, teilte die Polizei am Montag mit.

