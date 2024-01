Verkehr Schiersteiner Brücke Richtung Mainz nach Lkw-Unfall gesperrt

Mainz/Wiesbaden · Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A643 auf der Schiersteiner Brücke in Höhe der Ausfahrt Mainz-Mombach mit seinem Fahrzeug umgekippt und leicht verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung Autobahndreieck Mainz musste zur Bergung und Reinigung zunächst gesperrt werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

04.01.2024 , 11:21 Uhr

Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Dadurch sei im Wiesbadener Raum mit großen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Fahrtrichtung Wiesbaden sei nicht von den Bergungsmaßnahmen beeinträchtigt. Die Brücke verbindet die beiden Landeshauptstädte. Ein Brückenstatiker müsse zunächst abklären, wo die zur Bergung benötigten Kräne stehen dürfen, teilte ein Polizeisprecher mit. Erst dann könne die Bergung beginnen. Erst im September war es an der gleichen Autobahnausfahrt zu einem Unfall mit einem Sattelzug gekommen, der aufwendig geborgen werden musste. Bei dem aktuellen Unfall war das mit Zement beladene Fahrzeug laut Polizei am frühen Morgen aus bislang ungeklärter Ursache im Verzögerungsstreifen von der Straße abgekommen und hatte eine Betonwand gestreift. Danach krachte der Lkw den Angaben zufolge gegen eine weitere Schutzwand zwischen der Hauptfahrbahn und dem Verzögerungsstreifen und kippte auf die Beifahrerseite. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den 49-jährigen Fahrer aus dem Führerhaus, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von schätzungsweise etwa 80 000 Euro. © dpa-infocom, dpa:240104-99-487550/3

(dpa)