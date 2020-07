Schiersteiner Brücke an drei Wochenenden gesperrt

Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mainz/Wiesbaden Die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden wird für Bauarbeiten auf rheinland-pfälzischer Seite an drei Wochenenden im Sommer gesperrt. Am kommenden Freitag (24. Juli) geht es um 21.00 Uhr los, am Montag (27.

Juli) wird die Sperrung morgens um 5.00 Uhr wieder aufgehoben, wie der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz am Dienstag mitteilte. Auch an den Wochenenden vom 31. Juli bis 3. August und vom 7. bis 10. August muss die stark befahrene Rhein-Brücke jeweils von Freitag 21.00 Uhr bis Montag 5.00 Uhr für den Verkehr dicht gemacht werden. Dazwischen kann der Verkehr nur einspurig über die Brücke rollen. Der Radverkehr ist nicht betroffen.