Scheuer startet Zehn-Tage-Vorhersage der Rhein-Wasserstände

Koblenz Im Klimawandel könnten Rhein-Pegelstände häufiger stark sinken. Für Binnenschiffer ist es wirtschaftlich wichtig, dann noch genug zu laden, ohne auf Grund zu laufen. Längerfristigere Prognosen zum Wasserspiegel sollen ihnen helfen. Auch eine Rhein-Vertiefung wird wieder Thema.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat am Mittwoch in Koblenz den Startschuss für eine neue Zehn-Tage-Vorhersage für niedrige Rhein-Wasserstände gegeben. Sie soll Binnenschiffern im Klimawandel eine bessere Planung ermöglichen, wie viel sie gefahrlos laden können. Scheuer zeigte sich zugleich optimistisch, dass die geplante Vertiefung der Fahrrinne im Mittelrhein bald gelingen könne. Es gibt Zweifel, ob das anvisierte Ziel 2030 zu halten ist.

Laut der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) sagt die neue Zehn-Tage-Prognose die Wasserstände an den sieben Rhein-Pegeln Oestrich, Kaub, Koblenz, Köln, Düsseldorf, Duisburg-Ruhrort und Emmerich voraus und nennt dafür jeweils die Wahrscheinlichkeit. Am zehnten Tag betrage die Unsicherheit meist jeweils etwa 35 Zentimeter nach oben und unten. Der neue Service basiere unter anderem auf 72 einzelnen Wettervorhersagen, hieß es in der Koblenzer BfG.