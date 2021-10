Scheuer nach Hochwasser: Bessere Infrastruktur nötig

Altenahr Verkehrsminister Scheuer dringt im Ahrtal auf neue Brücken, die mehr Hochwasser durchlassen. Beim Wiederaufbau in dem Katastrophengebiet müsse auch an den Klimawandel gedacht werden. Die teils zerstörte Ahrtalbahn soll bis Jahresende wieder auf einer Teilstrecke fahren.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat im flutgeschädigten Ahrtal einen Wiederaufbau zerstörter Straßen und Gleise angemahnt, der den Klimawandel berücksichtigt. Nötig sei „eine bessere und widerstandsfähigere Infrastruktur“ als zuvor, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch in dem in weiten Teilen zerstörten Flusstal. Genug Geld sei dafür da - und auch für die nächste Bundesregierung werde das Ahrtal in der Osteifel ein wichtiges Thema bleiben.

Beispielsweise müssten hier neue Brücken bei Sturzfluten mehr Wasser durchlassen, etwa mit schlankeren oder weniger Pfeilern, erklärte Scheuer in Altenahr neben zerstörten Flussquerungen. Experten sagen angesichts des Klimawandels häufigeres Hochwasser nach extremem Starkregen in Mittelgebirgen voraus. Scheuer erinnerte daran, dass sich bei der Ahrflut am 14. und 15. Juli mit 133 Todesopfern auch Autos und Wohnmobile an Brücken verkeilt und so den Fluss weiter aufgestaut hatten.