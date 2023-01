Brände : Scheuenenbrand in Hanhofen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hanhofen- Bei einem Scheunenbrand am frühen Dienstagmorgen hat die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern können. Sechs Menschen mussten aus dem Wohnhaus in Hanhofen im Rhein-Pfalz-Kreis gerettet werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Verletzt worden sei bei dem Feuer niemand.

Warum die Scheune in Brand geriet, war nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Brandermittler sollen die Ursache demnach aufklären. Die Scheune wurde durch die Flammen den Angaben nach völlig zerstört. Der Schaden belaufe sich ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 80.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:230131-99-421516/4

(dpa)